Аталанта хочет оформить полноценный трансфер защитника Мери Демираля. Права на него принадлежат Ювентусу, а прошлый сезон турок провел в Бергамо на правах аренды, став лидером защиты команды Джан Пьеро Гасперини. Правда, это не помогло Аталанте подняться выше 8-го места Серии А.

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Не исключено, что частью сделки по 24-летнему центрбеку станет Руслан Малиновский. Клубы обсуждали потенциальный переход украинца в ряды "Старой синьоры", сообщает Juventus Area со ссылкой на журналиста Луку Момблано.

Интересно, что за три года в Италии лидер сборной Украины отгрузил Ювентусу уже четыре гола.

Напомним, Малиновский перебрался в Аталанту из Генка летом 2019-го. За бергамасков провел 128 поединков, в которых забил 29 голов и отдал 26 ассистов (в сезоне 2021/22 – 41 игра, 10 мячей, 7 передач). Контракт украинца с клубом действует еще год.

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