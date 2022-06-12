Аталанта составила список игроков, которые могут покинуть клуб в текущее трансферное окно. Тренерский штаб во главе с Джан Пьеро Гасперини планирует перестройку состава и больше не рассчитывает на ряд футболистов.

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Некоторые из них играли немаловажную роль в команде. Это явно не касается россиянина Алексея Миранчука, которого больше не видят в команде. Также на трансфер выставили Марио Пашалича, Йоакима Меле, Маттео Пессину и Ханса Хатебура, сообщает Gazzetta dello Sport.

Руслана Малиновского среди "лишних" игроков нет – очевидно, в Бергамо рассчитывают на одного из лидеров сборной Украины.

Напомним, в Серии А 2021/22 Аталанта заняла всего 8 место, не попав в еврокубки впервые под руководством Гасперини.

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