Маліновський є запасним варіантом для Наполі – "партенопейці" мають інший пріоритет

Наполі розглядає Руслана Маліновського як альтернативу хавбеку Аталанти Йосіпу Ілічічу.

Наполі прагне підписати півзахисника Аталанти Йосіпа Ілічіча, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Агент Маліновського підтвердив інтерес Наполі

Для "партенопейців" саме лідер команди з Бергамо є головним пріоритетом, і лише у разі невдачі з його придбанням вони зосередяться на трансфері Руслана Маліновського.

Раніше повідомлялось, що Генк прагне отримати за українця 10 млн євро.

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