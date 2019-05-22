toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Маліновський є запасним варіантом для Наполі – "партенопейці" мають інший пріоритет

14:16 1899 Читать на русском
Маліновський є запасним варіантом для Наполі – "партенопейці" мають інший пріоритет
Руслан Маліновський / соцмережі

Наполі розглядає Руслана Маліновського як альтернативу хавбеку Аталанти Йосіпу Ілічічу.

Наполі прагне підписати півзахисника Аталанти Йосіпа Ілічіча, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Агент Маліновського підтвердив інтерес Наполі

Для "партенопейців" саме лідер команди з Бергамо є головним пріоритетом, і лише у разі невдачі з його придбанням вони зосередяться на трансфері Руслана Маліновського.

Раніше повідомлялось, що Генк прагне отримати за українця 10 млн євро.

Наші за кордоном. Українська краса на Кіпрі, ударний дует в Туреччині, трофеї Довбика, Зінченка і Маліновського

blog_ava
Український прапор та автограф Лобановського: у мережі з'явились фото нової форми Динамо на сезон 2019/20
11:23
4178
Теги
Українці за кордоном Наполі Наполі Генк Генк Трансфери Руслан Маліновський Руслан Маліновський Італія Трансфери Чемпіонату Італії Аталанта Аталанта Йосіп Ілічіч Йосіп Ілічіч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
47
хв
Інгулець
16:00
Агробізнес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук