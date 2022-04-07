Малиновский имеет самый высокий рейтинг WhoScored среди игроков, продолжающих выступления в Лиге Европы
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский роскошно проводит плей-офф Лиги Европы.
Украинец сохраняет самый высокий рейтинг WhoScored (аналитический ресурс) среди всех игроков, дошедших до стадии 1/4 финала.
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Учитывались только футболисты с 4 и более матчами в рамках Лиги Европы. Малиновский как раз выполнил задание минимум – провел 4 игры, оформив 3 гола и 2 ассиста. Средний рейтинг хавбека составляет 7,86 из 10.
Добавим, что уже сегодня у Малиновского будет возможность улучшить статистику. В 19:45 Аталанта сыграет первый матч четвертьфинала ЛЕ на выезде против РБ Лейпциг.
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