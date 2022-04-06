В битве аутсайдеров Бернли принимал Эвертон. Хозяева вышли вперед уже в начале встречи. Одним из героев эпизода стал украинец Виталий Миколенко. Наш защитник, спасая свою команду, на 12-й минуте в подкате выбил мяч на угловой. Корне со стандарта закрутил на дальнюю штангу, где самым ловким оказался Коллинз, открыв счет в матче.

Но уже через четыре минуты "ириски" отыгрались. Вествуд нарушил правила в собственной штрафной, завалив соперника. Ришарлисон с отметки развел по углам голкипера и мяч. В середине тайма бразилец имел хороший шанс удвоить, но из-за пределов штрафной пробил над перекладиной.

На 38-й минуте Миколенко в борьбе с соперником оказался на газоне в чужой штрафной – украинец ворвался в штрафную Бернли, а Леннон задел ногу нашего соотечественника. Арбитр сначала требовал продолжения игры, однако подсказка помощника заставила его остановить поединок. После помощи VAR рефери назначил второй одиннадцатиметровый, который снова четко реализовал Ришарлисон.

После перерыва Бернли сравнял! Тейлор выцарапал мяч на самой линии на левом фланге, ворвался в штрафную и почти с линии ворот прострелил – Родригес вколотил сферу в сетку. Впоследствии Ришарлисон в очередной раз упустил возможность забить супер-гол: после прострела Дукуре нападающий пробивал в падении ножницами через себя – кипер подстраховал.

В середине тайма Эвертон запорил два подряд момента: сначала Гордон в стремительной контратаке пробивал по воротам Поупа – Тарковски успел срезать на угловой, а через мгновение после навеса с корнера Ришарлисон пробил над перекладиной. Впоследствии бразилец бил уже с левого фланга из пределов штрафной и... снова не забил. За десять минут до завершения матча Пикфорд потянул удар Корне в девятку и спас Эвертон от третьего гола.

Однако "ириски" не устояли. Незадолго до финального свистка Корне забил. Годфри неудачно выбил мяч, тот отскочил к Выдре и Матей четко прострелил на Максвелла. Рондон уже в добавленное время должен был сравнивать, но мяч просвистел мимо левой стойки.

Поражение оставило Эвертон с 25 очками на семнадцатой строчке, Бернли набрал 24 пункта и стал восемнадцатым.

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