Українець зберігає найвищий рейтинг WhoScored (аналітичний ресурс) серед усіх гравців, які дійшли до стадії 1/4 фіналу.

Маліновський влаштував на стажування в Аталанту чотирьох гравців з академії Шахтаря

Враховувалися лише футболісти з 4 і більше матчами в рамках Ліги Європи. Маліновський якраз виконав завдання мінімум – провів 4 гри, оформивши 3 голи та 2 асисти. Середній рейинг хавбека складає 7,86 з 10.

Додамо, що вже сьогодні Маліновський матиме нагоду покращити статистику. О 19:45 Аталанта зіграє перший матч чвертьфіналу ЛЄ на виїзді проти РБ Лейпциг.

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