Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ

"Футбол 24" выделяет самые интересные противостояния 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.

Групповой турнир Лиги чемпионов 2019/20 пересекает экватор – в текущий мид-уик будут сыграны поединки уже 4-го тура самого престижного европейского клубного турнира. Для кого-то выход в 1/8 финала практически завершенное дело (Манчестер Сити, ПСЖ и Бавария), а кому-то для квалификации в плей-офф еще нужно хорошенько попотеть (как, например, Интеру и Боруссии Д). Есть и такие, кому для путевки в 1/8 необходимо совершить настоящий подвиг – примером может служить турнирная ситуация Аталанты.

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"Футбол 24" называет центральные, на наш взгляд, поединки 4-го тура ЛЧ 2019/20, которым стоит уделить свое время и внимание.

Барселона – Славия

5 ноября, 19:55. Барселона, Камп Ноу

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Барселона в случае победы сделает весомую заявку на выход из группы, но не стоит прогнозировать "блаугранас" легкой прогулки. Славия, которая считалась откровенным андердогом квартета F, уже изрядно потрепала нервы всем трем оппонентам – в том числе и Барселоне. В первом поединке в Праге каталонцы одержали победу только благодаря автоголу, а чехи показали себя боевой командой, способной дать бой фаворитам. Нет сомнений, что подопечные Трпишовски сделают все, чтобы набрать на Камп Ноу хотя бы очко.

В отличие от Барселоны, на игроков Славии не падает никакого давления – даже один набранный балл в такой группе уже можно считать успехом, а потому над чешской командой не нависает необходимость добыть результат любой ценой. В то же время у Барселоны кардинально противоположная ситуация – каталонцы на выходных потерпели уже третье поражение в чемпионате, позорно уступив Леванте. Неудача еще и в поединке Лиги чемпионов против аутсайдера группы станет настоящим фиаско для Эрнесто Вальверде, который, по слухам, практически гарантированно покинет клуб по окончании сезона. А вот победа над Славией станет хотя бы крошечным реваншем для тренера за провальный последний матч.

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Наставник Барселоны точно не сможет рассчитывать на Луиса Суареса, который травмировался в последнем матче чемпионата и выбыл на несколько недель. Под большим вопросом и выход на поле Самюэля Умтити, который никак не преодолеет проблемы со здоровьем. Не попал в заявку на игру и бразилец Артур.

Интересно, что Славия последние 3 матча в Испании играла вничью. Сумеет ли Барса прервать приличную серию чехов – узнаем во вторник вечером.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Боруссия Д – Интер

5 ноября, 22:00. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: перед третьим туром Боруссия считалась фаворитом в борьбе за путевку в плей-офф (как минимум со второго места). Впрочем, голы Лаутаро Мартинеса и Антонио Кандревы принесли "нерадзурри" важные 3 очка. Теперь ситуация в группе изменилась – в случае даже ничьей на Сигнал Идуна Парк именно Интер будет иметь преимущество в заключительных турах, ведь опередит команду Люсьена Фавра благодаря лучшим результатам в очных поединках.

Поражение в Милане не оставляет Боруссии выхода – для выхода в 1/8 финала "шмелям" нужна исключительно победа в домашнем матче, ведь любой другой результат заставит немцев надеяться на Барселону или Славию, которые должны отобрать очки у Интера. При этом и сама Боруссия должна взять 6 очков в двух заключительных турах. Поэтому матч против Интера можно назвать решающим для дортмундцев, которые на следующих выходных встретятся еще и с Баварией! Заметим, что Боруссия не может забить на своем поле в еврокубках уже 3 поединка подряд, а Интер не проигрывает в 5-ти последних матчах.

В составе Интера не сыграют Алексис Санчес и Д'Амброзио, мала вероятность участия в поединке Стефано Сенси. Боруссия рискует не досчитаться Ройса и Шмельцера.

К слову, эта игра станет третьим домашним поединком для Боруссии Д против Интера. Немецкая команда еще не побеждала "нерадзурри" на родной арене – ничья в 1964 году и победа итальянцев в 1994-м.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челси – Аякс

5 ноября, 22:00. Лондон, Стэмфорд Бридж

Прямая трансляция на Oll.tv.

Почему нужно посмотреть: на Стэмфорд Бридж встретятся лидеры группы H – Аякс и Челси набрали по 6 очков после 3-х туров и опережают Валенсию на 2 пункта. В первом поединке в Амстердаме гол Миши Батшуаи позволил лондонцам увезти домой 3 очка и первое место квартета. Впрочем, не обошлось без скандала – даже VAR четко не подтвердил правомерность решения арбитра отменить гол Аякса. В случае победы и во втором матче подопечные Фрэнка Лэмпарда практически гарантируют себе выход из группы и станут фаворитами в борьбе за первое место.

Впрочем, полуфиналист ЛЧ 2018/19 явно не собирается мириться с таким развитием событий. После поражения от Челси Аякс в двух подряд матчах отгрузил своим соперникам по 4 гола (Зволле и Фейенорду), а сейчас настроен взять реванш в Лондоне.

На стороне Челси статистика – лондонцы в последних 18-ти еврокубковых матчах проиграли лишь однажды. Но, помня выездные успехи команды Эрика Тен Хага в прошлом сезоне, "пенсионерам" расслабляться точно рано. Аякс, хотя и отличается от самого себя образца ЛЧ 2018/19, однако все еще способен на сенсацию.

Поражение значительно усложнит турнирные перспективы как Челси, так и Аякса. Исходя из этого, можно считать, что обе команды вполне устроит и ничья, но играть на такой результат – серьезный риск.

Эрик Тен Хаг может рассчитывать фактически на всех ведущих игроков, тогда как у Челси под вопросом участие Канте.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Аталанта – Манчестер Сити

6 ноября, 22:00. Милан, Сан-Сиро

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Почему нужно посмотреть: в группе Шахтера второй матч сыграют Аталанта и Манчестер Сити. После жеребьевки именно эти команды называли главными конкурентами "горняков" в борьбе за выход из группы, но после 3-х туров реальность такова, что бергамаски является откровенным аутсайдером квартета – 0 набранных очков. Безусловно, Руслан Малиновский и его партнеры еще сохраняют определенные шансы на 1/8 финала, но для этого им необходимо выиграть все 3 поединка и надеяться на удачное стечение обстоятельств.

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Первым шагом на пути бергамасков к еврокубковой весне станет ответный матч против Манчестер Сити. В поединке, который проходил на Туманном Альбионе, Аталанта открыла счет благодаря голу Руслана Малиновского, но в итоге подопечные Гасперини капитулировали со счетом 1:5, причем "горожане" могли забивать еще больше. Именно защита является самым слабым звеном Аталанты, а нападение бергамасков не в состоянии нивелировать провалы в задней линии. Будем откровенны, шансов против Манчестер Сити у Аталанты не так много, даже с учетом практически родных стен (напомним, матчи ЛЧ "богиня" проводит на Сан-Сиро).

Для украинских болельщиков этот матч привлекает внимание еще и из-за Руслана Малиновского. Хавбек сборной Украины стал лучшим в матче в Англии, получив высокие оценки СМИ. На днях Малиновский был признан лучшим игроком Аталанты по итогам октября, а в среду попытается помочь своей команде наконец-то добыть первые очки в Лиге чемпионов. Впрочем, сделать это будет крайне сложно, а поражение от Манчестер Сити фактически перечеркнет надежды Аталанты на путевку даже в Лигу Европы.

Александр Зинченко точно не выйдет на поле – полузащитник сборной Украины продолжает восстанавливаться от травмы. Так же не сыграют дисквалифицированный Фоден и травмированные Ляпорт, Сане, Родри и Давид Силва. Аталанте не поможет Дуван Сапата.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Реал – Галатасарай

6 ноября, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Прямая трансляция на Oll.tv.

Почему нужно посмотреть: Реал в матче прошлого тура в Стамбуле наконец-то одержал первую победу в нынешней Лиге чемпионов, но до выхода из группы все еще очень далеко. В активе "бланкос" всего 4 очка после 3-х туров – счастье мадридцев, что их оппонентами за выход из группы являются скромные Брюгге и Галатасарай, иначе быть беде. ПСЖ пока вне конкуренции – в случае победы над Брюгге команда Томаса Тухеля практически гарантирует себе первое место квартета.

Команда Зидана все еще не может похвастаться стабильностью результатов – в последнем матче Примеры Реал расписал ничью со скромным Бетисом и упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Впрочем, пока приоритетом для Королевского клуба является Лига чемпионов, ведь в случае поражения от Галатасарая мадридцы окажутся на грани катастрофы. Конечно, в неудачу не очень верится, но от нынешнего Реала можно ждать буквально всего.

Мадридцам не помогут давно травмированные Начо и Асенсио, а также Гарет Бейл. За Галатасарай не сыграет Радамель Фалькао – колумбиец все еще залечивает повреждение.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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