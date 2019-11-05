toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ - ЛЬВОВ

Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ

08:00 138 Читати українською
Малиновский и Ко на грани краха, шанс на реванш для Вальверде, пан или пропал для Боруссии Д – фишки 4-го тура ЛЧ
Малиновский забил Манчестер Сити в Англии / ФК Аталанта
Юрий Яковлев Юрий Яковлев

"Футбол 24" выделяет самые интересные противостояния 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов 2019/20.

Групповой турнир Лиги чемпионов 2019/20 пересекает экватор – в текущий мид-уик будут сыграны поединки уже 4-го тура самого престижного европейского клубного турнира. Для кого-то выход в 1/8 финала практически завершенное дело (Манчестер Сити, ПСЖ и Бавария), а кому-то для квалификации в плей-офф еще нужно хорошенько попотеть (как, например, Интеру и Боруссии Д). Есть и такие, кому для путевки в 1/8 необходимо совершить настоящий подвиг – примером может служить турнирная ситуация Аталанты.

Украина сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вкладу всех своих представителей в еврокубках

"Футбол 24" называет центральные, на наш взгляд, поединки 4-го тура ЛЧ 2019/20, которым стоит уделить свое время и внимание.

Барселона – Славия

5 ноября, 19:55. Барселона, Камп Ноу

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: Барселона в случае победы сделает весомую заявку на выход из группы, но не стоит прогнозировать "блаугранас" легкой прогулки. Славия, которая считалась откровенным андердогом квартета F, уже изрядно потрепала нервы всем трем оппонентам – в том числе и Барселоне. В первом поединке в Праге каталонцы одержали победу только благодаря автоголу, а чехи показали себя боевой командой, способной дать бой фаворитам. Нет сомнений, что подопечные Трпишовски сделают все, чтобы набрать на Камп Ноу хотя бы очко.

В отличие от Барселоны, на игроков Славии не падает никакого давления – даже один набранный балл в такой группе уже можно считать успехом, а потому над чешской командой не нависает необходимость добыть результат любой ценой. В то же время у Барселоны кардинально противоположная ситуация – каталонцы на выходных потерпели уже третье поражение в чемпионате, позорно уступив Леванте. Неудача еще и в поединке Лиги чемпионов против аутсайдера группы станет настоящим фиаско для Эрнесто Вальверде, который, по слухам, практически гарантированно покинет клуб по окончании сезона. А вот победа над Славией станет хотя бы крошечным реваншем для тренера за провальный последний матч.

Іспанська м'яcорубка: хто виграє найбільш конкурентну лігу за останні 20 років, або Барса та Реал у серйозному лайні

Наставник Барселоны точно не сможет рассчитывать на Луиса Суареса, который травмировался в последнем матче чемпионата и выбыл на несколько недель. Под большим вопросом и выход на поле Самюэля Умтити, который никак не преодолеет проблемы со здоровьем. Не попал в заявку на игру и бразилец Артур.

Интересно, что Славия последние 3 матча в Испании играла вничью. Сумеет ли Барса прервать приличную серию чехов – узнаем во вторник вечером.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Боруссия Д – Интер

5 ноября, 22:00. Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 2", текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24".

Почему нужно посмотреть: перед третьим туром Боруссия считалась фаворитом в борьбе за путевку в плей-офф (как минимум со второго места). Впрочем, голы Лаутаро Мартинеса и Антонио Кандревы принесли "нерадзурри" важные 3 очка. Теперь ситуация в группе изменилась – в случае даже ничьей на Сигнал Идуна Парк именно Интер будет иметь преимущество в заключительных турах, ведь опередит команду Люсьена Фавра благодаря лучшим результатам в очных поединках.

Поражение в Милане не оставляет Боруссии выхода – для выхода в 1/8 финала "шмелям" нужна исключительно победа в домашнем матче, ведь любой другой результат заставит немцев надеяться на Барселону или Славию, которые должны отобрать очки у Интера. При этом и сама Боруссия должна взять 6 очков в двух заключительных турах. Поэтому матч против Интера можно назвать решающим для дортмундцев, которые на следующих выходных встретятся еще и с Баварией! Заметим, что Боруссия не может забить на своем поле в еврокубках уже 3 поединка подряд, а Интер не проигрывает в 5-ти последних матчах.

В составе Интера не сыграют Алексис Санчес и Д'Амброзио, мала вероятность участия в поединке Стефано Сенси. Боруссия рискует не досчитаться Ройса и Шмельцера.

К слову, эта игра станет третьим домашним поединком для Боруссии Д против Интера. Немецкая команда еще не побеждала "нерадзурри" на родной арене – ничья в 1964 году и победа итальянцев в 1994-м.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челси – Аякс

5 ноября, 22:00. Лондон, Стэмфорд Бридж

Прямая трансляция на Oll.tv.

Почему нужно посмотреть: на Стэмфорд Бридж встретятся лидеры группы H – Аякс и Челси набрали по 6 очков после 3-х туров и опережают Валенсию на 2 пункта. В первом поединке в Амстердаме гол Миши Батшуаи позволил лондонцам увезти домой 3 очка и первое место квартета. Впрочем, не обошлось без скандала – даже VAR четко не подтвердил правомерность решения арбитра отменить гол Аякса. В случае победы и во втором матче подопечные Фрэнка Лэмпарда практически гарантируют себе выход из группы и станут фаворитами в борьбе за первое место.

Впрочем, полуфиналист ЛЧ 2018/19 явно не собирается мириться с таким развитием событий. После поражения от Челси Аякс в двух подряд матчах отгрузил своим соперникам по 4 гола (Зволле и Фейенорду), а сейчас настроен взять реванш в Лондоне.

На стороне Челси статистика – лондонцы в последних 18-ти еврокубковых матчах проиграли лишь однажды. Но, помня выездные успехи команды Эрика Тен Хага в прошлом сезоне, "пенсионерам" расслабляться точно рано. Аякс, хотя и отличается от самого себя образца ЛЧ 2018/19, однако все еще способен на сенсацию.

Поражение значительно усложнит турнирные перспективы как Челси, так и Аякса. Исходя из этого, можно считать, что обе команды вполне устроит и ничья, но играть на такой результат – серьезный риск.

Эрик Тен Хаг может рассчитывать фактически на всех ведущих игроков, тогда как у Челси под вопросом участие Канте.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Аталанта – Манчестер Сити

6 ноября, 22:00. Милан, Сан-Сиро

Прямая трансляция на телеканале "Футбол 1".

Почему нужно посмотреть: в группе Шахтера второй матч сыграют Аталанта и Манчестер Сити. После жеребьевки именно эти команды называли главными конкурентами "горняков" в борьбе за выход из группы, но после 3-х туров реальность такова, что бергамаски является откровенным аутсайдером квартета – 0 набранных очков. Безусловно, Руслан Малиновский и его партнеры еще сохраняют определенные шансы на 1/8 финала, но для этого им необходимо выиграть все 3 поединка и надеяться на удачное стечение обстоятельств.

Аталанта бомбить Серію А, але провалюється в ЛЧ – Шахтар і його суперники використали слабке місце команди Маліновського

Первым шагом на пути бергамасков к еврокубковой весне станет ответный матч против Манчестер Сити. В поединке, который проходил на Туманном Альбионе, Аталанта открыла счет благодаря голу Руслана Малиновского, но в итоге подопечные Гасперини капитулировали со счетом 1:5, причем "горожане" могли забивать еще больше. Именно защита является самым слабым звеном Аталанты, а нападение бергамасков не в состоянии нивелировать провалы в задней линии. Будем откровенны, шансов против Манчестер Сити у Аталанты не так много, даже с учетом практически родных стен (напомним, матчи ЛЧ "богиня" проводит на Сан-Сиро).

Для украинских болельщиков этот матч привлекает внимание еще и из-за Руслана Малиновского. Хавбек сборной Украины стал лучшим в матче в Англии, получив высокие оценки СМИ. На днях Малиновский был признан лучшим игроком Аталанты по итогам октября, а в среду попытается помочь своей команде наконец-то добыть первые очки в Лиге чемпионов. Впрочем, сделать это будет крайне сложно, а поражение от Манчестер Сити фактически перечеркнет надежды Аталанты на путевку даже в Лигу Европы.

Александр Зинченко точно не выйдет на поле – полузащитник сборной Украины продолжает восстанавливаться от травмы. Так же не сыграют дисквалифицированный Фоден и травмированные Ляпорт, Сане, Родри и Давид Силва. Аталанте не поможет Дуван Сапата.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Реал – Галатасарай

6 ноября, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Прямая трансляция на Oll.tv.

Почему нужно посмотреть: Реал в матче прошлого тура в Стамбуле наконец-то одержал первую победу в нынешней Лиге чемпионов, но до выхода из группы все еще очень далеко. В активе "бланкос" всего 4 очка после 3-х туров – счастье мадридцев, что их оппонентами за выход из группы являются скромные Брюгге и Галатасарай, иначе быть беде. ПСЖ пока вне конкуренции – в случае победы над Брюгге команда Томаса Тухеля практически гарантирует себе первое место квартета.

Команда Зидана все еще не может похвастаться стабильностью результатов – в последнем матче Примеры Реал расписал ничью со скромным Бетисом и упустил возможность возглавить турнирную таблицу чемпионата Испании. Впрочем, пока приоритетом для Королевского клуба является Лига чемпионов, ведь в случае поражения от Галатасарая мадридцы окажутся на грани катастрофы. Конечно, в неудачу не очень верится, но от нынешнего Реала можно ждать буквально всего.

Мадридцам не помогут давно травмированные Начо и Асенсио, а также Гарет Бейл. За Галатасарай не сыграет Радамель Фалькао – колумбиец все еще залечивает повреждение.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду

blog_ava
Бущан: Надеюсь, что буду играть в основе Динамо до зимнего перерыва
00:10
72
Теги
Главное Украинцы за рубежом Статьи Руслан Малиновский Руслан Малиновский Манчестер Сити Манчестер Сити Лига чемпионов Челси Челси Славия Прага Славия Прага Юрий Яковлев Реал Мадрид Реал Мадрид Аякс Аякс Галатасарай Галатасарай Аталанта Аталанта Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Интер Интер Барселона Барселона
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
32
мин
Барселона
19:55
Славия Прага
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук