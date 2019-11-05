Маліновський і Ко на межі краху, шанс на реванш для Вальверде, пан або пропав для Борусії Д – фішки 4-го туру ЛЧ

"Футбол 24" виділяє найцікавіші протистояння 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20.

Груповий турнір Ліги чемпіонів 2019/20 перетинає екватор – у поточний мідвік будуть зіграні поєдинки вже 4-го туру найпрестижнішого європейського клубного турніру. Для когось вихід в 1/8 фіналу є практично завершеною справою (Манчестер Сіті, ПСЖ та Баварія), а комусь для кваліфікації у плей-офф ще потрібно добряче попітніти (як, наприклад, Інтеру та Борусії Д). Є й такі, кому для путівки в 1/8 необхідно здійснити справжній подвиг – прикладом може бути турнірна ситуація Аталанти.

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"Футбол 24" називає центральні, на наш погляд, поєдинки 4-го туру ЛЧ 2019/20, яким варто приділити свої час та увагу.

Барселона – Славія

5 листопада, 19:55. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: Барселона у випадку перемоги зробить вагому заявку на вихід з групи, але не варто прогнозувати "блаугранас" легкої прогулянки. Славія, яка вважалася відвертим андердогом квартету F, вже добряче попсувала нерви всім трьом опонентам – в тому числі і Барселоні. У першому поєдинку в Празі каталонці здобули перемогу лише завдяки автоголу, а чехи показали себе бойовою командою, здатною дати бій фаворитам. Немає сумнівів, що підопічні Трпішовскі зроблять усе, щоб вивезти з Камп Ноу бодай очко.

На відміну від Барселони, на гравців Славії не чиниться жодного тиску – навіть один набраний бал у такій групі вже можна вважати успіхом, а тому над чеською командою не нависає необхідність здобути результат будь-якою ціною. Натомість у Барселони кардинально протилежна ситуація – каталонці на вихідних зазнали вже третьої поразки в чемпіонаті, ганебно поступившись Леванте. Невдача ще й у поєдинку Ліги чемпіонів проти аутсайдера групи стане справжнім фіаско для Ернесто Вальверде, який, за чутками, практично гарантовано покине клуб по завершенні сезону. А от перемога над Славією стане бодай крихітним реваншем для тренера за провальний останній матч.

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Наставник Барселони точно не зможе розраховувати на Луїса Суареса, який травмувався в останньому матчі чемпіонату та вибув на кілька тижнів. Під великим сумнівом і вихід на поле Самюеля Умтіті, який ніяк не подолає проблеми зі здоров'ям. Не потрапив у заявку на гру і бразилець Артур.

Цікаво, що Славія останні 3 матчі в Іспанії грала унічию. Чи зуміє Барса перервати пристойну серію чехів – дізнаємося у вівторок ввечері.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Борусія Д – Інтер

5 листопада, 22:00. Дортмунд, Сігнал Ідуна Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: перед третім туром Борусія вважалася фаворитом у боротьбі за путівку в плей-офф (як мінімум з другого місця). Втім, голи Лаутаро Мартінеса та Антоніо Кандреви принесли "нерадзуррі" важливі 3 очки. Тепер ситуація у групі змінилася – у випадку навіть нічиєї на Сігнал Ідуна Парк саме Інтер матиме перевагу у заключних турах, адже випередить команду Люсьєна Фавра завдяки кращим результатам в очних поєдинках.

Поразка в Мілані не залишає Борусії виходу – для виходу в 1/8 фіналу "джмелям" потрібна виключно перемога в домашньому матчі, адже будь-який інший результат змусить німців сподіватися на Барселону або Славію, які повинні відібрати очки у Інтера. При цьому і сама Борусія повинна взяти 6 очок у двох заключних турах. Тому матч проти Інтера можна назвати вирішальним для дортмундців, які на наступних вихідних зустрінуться ще й із Баварією! Зауважимо, що Борусія не може забити на своєму полі в єврокубках вже 3 поєдинки поспіль, а Інтер не програє у 5-ти останніх матчах.

У складі Інтера не зіграють Алексіс Санчес та Д'Амброзіо, мала вірогідність участі в поєдинку Стефано Сенсі. Борусія ризикує не дорахуватися Ройса та Шмельцера.

До слова, ця гра стане третім домашнім поєдинком для Борусії Д проти Інтера. Німецька команда ще не перемагала "нерадзуррі" на рідній арені – нічия в 1964 році та перемога італійців у 1994-му.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челсі – Аякс

5 листопада, 22:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на Oll.tv.

Чому потрібно подивитися: на Стемфорд Брідж зустрінуться лідери групи H – Аякс та Челсі набрали по 6 очок після 3-х турів та випереджають Валенсію на 2 пункти. У першому поєдинку в Амстердамі гол Міши Батшуаї дозволив лондонцям повезти додому 3 очки і перше місце квартету. Втім, не обійшлося без скандалу – навіть VAR чітко не підтвердив правомірність рішення арбітра скасувати гол Аякса. В разі перемоги і в другому матчі підопічні Френка Лемпарда практично гарантують собі вихід з групи та стануть фаворитами в боротьбі за першу сходинку.

Втім, півфіналіст ЛЧ 2018/19 явно не збирається миритися з таким розвитком подій. Після поразки від Челсі Аякс у двох поспіль матчах відвантажив своїм суперникам по 4 голи (Зволле та Фейєнорду), а зараз налаштований взяти реванш у Лондоні.

На боці Челсі статистика – лондонці в останніх 18-ти єврокубкових матчах програли лише одного разу. Але, пам'ятаючи виїзні успіхи команди Еріка Тен Хага в минулому сезоні, "пенсіонерам" розслаблятися точно рано. Аякс, хоч і відрізняється від самого себе зразка ЛЧ 2018/19, проте все ще здатний на сенсацію.

Поразка значно ускладнить турнірні перспективи як Челсі, так і Аякса. Виходячи з цього, можна вважати, що обидві команди цілком влаштує і нічия, але грати на такий результат – серйозний ризик.

Ерік Тен Хаг може розраховувати фактично на всіх провідних гравців, тоді як у Челсі під питанням участь Канте.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Аталанта – Манчестер Сіті

6 листопада, 22:00. Мілан, Сан-Сіро

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1".

Чому потрібно подивитися: у групі Шахтаря другий матч зіграють Аталанта та Манчестер Сіті. Після жеребкування саме ці команди називали головними конкурентами "гірників" у боротьбі за вихід з групи, але після 3-х турів реальність така, що бергамаски є відвертим аутсайдером квартету – 0 набраних очок. Безумовно, Руслан Маліновський та його партнери ще зберігають певні шанси на 1/8 фіналу, але для цього їм необхідно виграти всі 3 поєдинки та сподіватися на вдалий збіг обставин.

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Першим кроком на шляху бергамасків до єврокубкової весни стане повторний матч проти Манчестер Сіті. В поєдинку, який проходив на Туманному Альбіоні, Аталанта відкрила рахунок завдяки голу Руслана Маліновського, але в підсумку підопічні Гасперіні капітулювали з рахунком 1:5, причому "містяни" могли забивати ще більше. Саме захист є найслабшою ланкою Аталанти, а напад бергамасків не в змозі нівелювати провали у задній лінії. Будьмо відвертими, шансів проти Манчестер Сіті в Аталанти не так багато, навіть з урахуванням практично рідних стін (нагадаємо, матчі ЛЧ "богиня" проводить на Сан-Сіро).

Для українських уболівальників цей матч привертає увагу ще й через Руслана Маліновського. Хавбек збірної України став найкращим у матчі в Англії, отримавши високі оцінки ЗМІ. Днями Маліновський був визнаний найкращим гравцем Аталанти за підсумками жовтня, а у середу спробує допомогти своїй команді нарешті здобути перші очки у Лізі чемпіонів. Втім, зробити це буде вкрай складно, а поразка від Ман Сіті фактично перекреслить сподівання Аталанти на путівку навіть у Лігу Європи.

Олександр Зінченко точно не вийде на поле – півзахисник збірної України продовжує відновлюватися від травми. Так само не зіграють дискваліфікований Фоден і травмовані Ляпорт, Сане, Родрі та Давід Сілва. Аталанті не допоможе Дуван Сапата.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

Реал – Галатасарай

6 листопада, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Пряма трансляція на Oll.tv.

Чому потрібно подивитися: Реал у матчі минулого туру в Стамбулі нарешті здобув першу перемогу в цьогорічній Лізі чемпіонів, але до виходу з групи все ще дуже далеко. В активі "бланкос" лише 4 очки після 3-х турів – щастя мадридців, що їхніми опонентами за вихід з групи є скромні Брюгге та Галатасарай, інакше бути біді. ПСЖ наразі поза конкуренцією – в разі перемоги над Брюгге команда Томаса Тухеля практично гарантує собі перше місце квартету.

Команда Зідана все ще не може похизуватися стабільністю результатів – в останньому матчі Прімери Реал розписав нічию зі скромним Бетісом та втратив можливість очолити турнірну таблицю чемпіонату Іспанії. Втім, наразі пріоритетом для Королівського клубу є Ліга чемпіонів, адже в разі поразки від Галатасарая мадридці опиняться на межі катастрофи. Звісно, в невдачу не дуже віриться, але від нинішнього Реала можна чекати буквально всього.

Мадридцям не допоможуть давно травмовані Начо та Асенсіо, а також Гарет Бейл. За Галатасарай не зіграє Радамель Фалькао – колумбієць все ще заліковує пошкодження.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

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