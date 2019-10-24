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Сверхтяжелая победа Барселоны в видеообзоре матча со Славией

12:16 33 Читати українською
Сверхтяжелая победа Барселоны в видеообзоре матча со Славией
Славия – Барселона – 1:2 – видео голов и обзор матча / ФК Барселона

Испанская Барселона одержала непростую победу в Праге, одолев местную Славию (2:1). Вашему вниманию видео забитых мячей и лучших моментов поединка.

50’ Ян Боржил
 
Лионель Месси 3’
Питер Олайинка 57’
3’ Лионель Месси
50’ Ян Боржил
57’ Питер Олайинка

"Блаугранас" удалось забить быстрый мяч. Уже на 3-й минуте Лионель Месси обыгрался с Артуром и в одно касание левой положил мяч в угол ворот Коларжа.

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Пропущенный мяч, однако, завел пражан и те полетели вперед. Славия создала немало возможностей забить, а сравняла счет на старте второго тайма. Это Масопуст собрал на себе троих защитников Барсы и отдал направо на свободного Яна Боржила. Тот принял мяч и классным ударом с носка пробил тер Штегена.

Удержать ничью, однако, чешский гранд не сумел. На 57-й минуте случился гол Суареса-Олаинка – уругваец пытался замкнуть навес со штрафного, а нигерийский форвард хозяев неудачно подставился.

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