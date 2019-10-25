Украина сохранила десятое место в таблице коэффициентов УЕФА благодаря вкладу всех своих представителей в еврокубках

Очередные матчи группового этапа обоих еврокубков привели к изменениям в рейтинге национальных ассоциаций УЕФА.

На этой неделе Украина набрала баллы для таблицы коэффициентов УЕФА благодаря всем трем клубам. Шахтер расписал ничью с загребским Динамо в ЛЧ. В Лиге Европы Александрия и Динамо также поделили очки с Сент-Этьеном и Копенгагеном соответственно.

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Такие результаты добавили в нашу копилку еще 3 очка или 0,6 балла. Это не позволило сократить отставание от Нидерландов, набравших идентичное количество очков, и на 0,2 балла увеличить отрыв от Турции.

В текущем сезоне в активе Шахтера 7 пунктов, у Динамо – 4,5, Зари – 4, Александрии – 2 и Мариуполя – 0,5. В сумме 18 очков. Они трансформируются в таблице коэффициентов УЕФА в 3,600 балла (18 очков делим на 5 клубов).

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В первой десятке произошло всего одно изменение – Португалия опередила Россию в борьбе за шестое место, которое позволяет делегировать три команды Лигу чемпионов.