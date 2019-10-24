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Аякс – Челси: арбитр воспользовался неправильным повтором при отмене гола Промеса – очередной провал VAR

19:28 113 Читати українською
Аякс – Челси: арбитр воспользовался неправильным повтором при отмене гола Промеса – очередной провал VAR
Овидиу Хацеган / Сайт УЕФА

Матч 3 тура группового этапа Лиги чемпионов между Аяксом и Челси запомнился сомнительным эпизодом с участием рефери Овидиу Хацегана и системы VAR.

 
Миши Батшуайи 86’
86’ Миши Батшуайи

Хавбек амстердамцев Промес поразил ворота соперника в первом тайме, однако после вмешательства Видеоасистента рефери гол был отменен из-за офсайда.

Гол джокера Батшуаи в видеообзоре поединке Аякс – Челси

Впрочем, стоп-кадр, которым пользовались арбитры, заставил усомниться в справедливости такого решения. Ассистенты Хацегана выбрали момент, когда мяч уже находился в воздухе после передачи Хакима Зиеша, а не то мгновение, когда кожаный "отрывался" от ноги марокканца. Подобная неточность могла стать ключевым фактором, если вспомнить, что линию автора незасчитанного гола Промеса и последнего защитника лондонцев Зума разделяли считанные сантиметры.

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В конце концов, Аякс так и не смог поразить ворота Челси, зато подопечные Лэмпарда вырвали победу благодаря голу Батшуаи.

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Теги
Овидиу Хацеган Видеоассистент арбитра (VAR) Аякс - Челси Лига чемпионов Арбитры
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