Малиновский может стать следующим игроком, который покинет Аталанту, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Клубы из АПЛ и Серии А уже изучают возможность подписать украинца. Из заинтересованных выделяют новичка АПЛ Ноттингем Форест. Transfermarkt оценивает полузащитника в 28 млн евро. Следует добавить, что в Англии выступают трое украинцев: Александр Зинченко (Арсенал), Виталий Миколенко (Эвертон) и Егор Ярмолюк (Брентфорд).

Добавим, что Руслан сыграл в 41 поединке за Аталанту в прошлом сезоне, в которых отличился 10 голами и 7 помощниками.

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