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Малиновский: Генк потратил много сил в матче с Фолой

21:23 8 Читати українською
Малиновский: Генк потратил много сил в матче с Фолой
Руслан Малиновский / фото из соцсетей

Полузащитник Генка Руслан Малиновский прокомментировал победу над Фолой (4:0) и свою результативность на сборах.

"Сегодня у нас восстановление. Мы хоть и одержали крупную победу, но сил потратили немало. Дело в том, что сейчас в Бельгии установилась какая-то аномальная жара. Вчера было 35 градусов, сегодня обещают такую же температуру. В таких условиях непросто тренироваться и играть.

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Посмотрим, как будет в официальных матчах. Сборы – это сборы. Конечно, забивать всегда приятно, а со штрафных – особенно. Когда есть момент для удара, надо бить. А подготовились мы действительно хорошо, сейчас команда неплохо выглядит. Мы были уверены в том, что выиграем у Фолы. Все-таки дома играли. Плюс помог быстрый гол.

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Теперь, если в Люксембурге не произойдет чудо, нам придется играть против победителя пары Шахтер Солигорск – Лех. Может, встречусь с Вовой Костевичем", – цитирует Малиновского Команда 1.

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Генк - Фола: Четверг 26 июля 2018

Генк
Матч окончен
5 : 0
Фола
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Лига Европы Генк - Фола Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Фола Фола
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