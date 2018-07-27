Маліновський: Генк витратив багато сил у матчі з Фолою

Півзахисник Генка Руслан Маліновський прокоментував перемогу над Фолою (4:0) і свою результативність на зборах.

"Сьогодні у нас відновлення. Ми хоч і здобули розгромну перемогу, але сил витратили чимало. Справа в тому, що зараз в Бельгії встановилася якась аномальна спека. Вчора було 35 градусів, сьогодні обіцяють таку ж температуру. В таких умовах непросто тренуватися і грати.

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Подивимося, яка буде результативність в офіційних матчах. Збори – це збори. Звичайно, забивати завжди приємно, а зі штрафних – особливо. Коли є момент для удару, треба бити. А підготувалися ми дійсно добре, зараз команда непогано виглядає. Ми були впевнені в тому, що виграємо у Фоли. Все-таки вдома грали. Плюс допоміг швидкий гол.

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Тепер, якщо в Люксембурзі не відбудеться чудо, нам доведеться грати проти переможця пари Шахтар Солігорськ – Лех. Може, зустрінуся з Вовою Костевичем", – цитує Маліновського Команда 1.