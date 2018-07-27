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Малиновский забил красивый гол со штрафного в матче Лиги Европы

09:31 120 Читати українською
Малиновский забил красивый гол со штрафного в матче Лиги Европы
Руслан Малиновский, фото ФК Генк

Украинский полузащитник бельгийского Генка Руслан Малиновский помог своей команде победить Фолу(5:0).

Команда Малиновского отгрузила гостям 5 мячей, а украинец начал разгром люксембуржцев уже на 4-й минуте, забив эффектным выстрелом со штрафного удара.

Лига Европы: Малиновский голом помог Генку разгромить Фолу, ассистентский хет-трик Нойка

В итоге Генк разбил Фолу со счетом 5:0 в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Видео гола Малиновского:

Лига Европы2-й квалиф. раунд, первые матчи

Генк - Фола: Четверг 26 июля 2018

Генк
Матч окончен
5 : 0
Фола
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Лига Европы Главное Руслан Малиновский Руслан Малиновский Генк Генк Генк - Фола
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