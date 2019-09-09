"Малиновский должен научиться действовать глубже", – мнение авторитетного итальянского издания

Авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport уверено, что хавбек Руслан Малиновский сможет себя хорошо проявить в Аталанте, и объясняет, какой игровой аспект должен улучшить украинец.

"В Аталанте его попробуют превратить в центрхава в 3-4-1-2, но для этого нужно побыстрее научиться действовать на оборону. Это миссия Джан Пьеро Гасперини – к октябрю привести новичка в соответствие к новым требованиям.

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В полузащите у Гасперини небольшой выбор. Пашалича можно считать сменщиком Фройлера, а вот кем заменить Де Рона? Голландец великолепен в борьбе, очень важен для защиты. Благодаря ему Фройлер может подключаться к атакам, как Малиновский в сборной. И, возможно, Руслану стоит проявить свой универсализм и попробовать играть ближе к своим воротам. У него есть видение поля, хороший пас, он силен физически и способен разрушать.

Против Литвы Малиновский выиграл 62% единоборств – статистика хорошего медиано (полузащитника, работающего на оборону). Помощник Шевы Мауро Тассотти считает, что Руслану не будет сложно: "Нужно только адаптироваться к тактике команды, к новому чемпионату, справиться со стрессом. В Италии идет война за каждое очко", – передает журналист Юрий Шевченко текст La Gazzetta dello Sport.