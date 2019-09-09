"Маліновський повинен навчитись діяти глибше", – думка авторитетного італійського видання

Авторитетне італійське видання La Gazzetta dello Sport впевнене, що хавбек Руслан Маліновський зможе себе добре проявити в Аталанті, і пояснює, який ігровий аспект мусить покращити українець.

"В Аталанті його спробують перетворити у центрхава в 3-4-1-2, але для цього потрібно швидше навчитися діяти на оборону. Це місія Джан П'єро Гасперіні – до жовтня привести новачка у відповідність до нових вимог.

У півзахисті у Гасперіні невеликий вибір. Пашаліча можна вважати наступником Фройлера, а ось ким замінити Де Рона? Голландець чудовий в боротьбі, дуже важливий для захисту. Завдяки йому Фройлер може підключатися до атак, як Маліновський у збірній. І, можливо, Руслану варто проявити свій універсалізм і спробувати грати ближче до своїх воріт. У нього є бачення поля, хороший пас, він сильний фізично і здатний руйнувати.

Проти Литви Малиновський виграв 62% єдиноборств – статистика хорошого медіано (півзахисника, який працює на оборону). Помічник Шеви Мауро Тассотті вважає, що Руслану не буде складно: "Потрібно тільки адаптуватися до тактики команди, до нового чемпіонату, впоратися зі стресом. В Італії йде війна за кожне очко", – передає журналіст Юрій Шевченко текст La Gazzetta dello Sport.