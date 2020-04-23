Малиновский дал грустный прогноз для болельщиков Серии А – фаны будут оставаться дома около года

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский рассказал, какой сценарий рассматривается в Италии для восстановления чемпионата.

"Нам каждому игроку закупили беговые дорожки и еженедельно направляют программу. Дома мы бегаем, и программа становится все труднее и труднее. Также присылали новый материал еженедельно, но на этой неделе прислали до 3 мая. 4 мая должно быть какое-то решение относительно возможности возобновления соревнований.

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Я еще не знаю, что будет. Действительно, сейчас говорят о чемпионате без болельщиков. И есть такая версия, что только в следующем году, в апреле, болельщики смогут вернуться на стадион.

Я думаю, что проблема даже не в том, что сейчас приостановлен футбол, а проблема в болельщиках в первую очередь. Потому что когда мы играли с Валенсией на пустом стадионе и подъезжали к нему, то за стадионом была толпа от 8 до 10 тысяч болельщиков.

Я уверен, что все команды могут все организовать на высшем уровне, и это все будет безопасно. При условии правильного тестирования и правильного подхода. Но главное, чтобы болельщики понимали, что на данный момент такая ситуация, не надо собираться компаниями, смотреть футбол по десять человек в одной квартире", – сказал он во время онлайн-общения в рамках проекта" Завтрак с чемпионами".

По информации СМИ, в Италии намерены возобновить тренировки уже с 4 мая, а в конце весны вернуть розыгрыш Серии А.

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