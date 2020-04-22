Партнер Малиновского уже месяц не может побороть коронавирус

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло до сих пор болеет COVID-19 – у него обнаружили вирус месяц назад.

Спортьелло третий раз проверили на коронавирус – тест снова оказался положительным, информирует La Gazzetta dello Sport. Болезнь у 27-летнего вратаря проходит бессимптомно.

Одноклубник Малиновского уже очень долго не может побороть COVID-19. Впервые вирус у Марко обнаружили еще 20 марта (это был первый случай заболевания в Аталанте), но с тех пор ничего не изменилось.

Спортьелло находится на самоизоляции. Пока совсем не ясно, когда он вернется на поле. Клубы Серии А могут возобновить тренировки 4 мая, а в последние дни весны итальянцы планируют начать доигрывание чемпионата.

К слову, Спортьелло был основным вратарем в матче 1/8 финала Лиги чемпионов между Валенсией и Аталантой (3:4), который назвали биологической бомбой для Испании и Италии.

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