Хавбек Аталанты и сборной Украины Руслан Малиновский может смело записывать 2021 себе в актив со знаком плюс.

28-летний полузащитник попал в символическую команду Серии А по итогам уходящего года. Ее опубликовал статистический портал SofaScore .

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Малиновский, ставший единственным представителем Аталанты в сборной, получил 7,44 балла. Это вторая самая высокая оценка среди одиннадцатки, выше лишь у вингера Лоренцо Инсиньи из Наполи (7,51).

В 2021 году Руслан сумел стать ведущим исполнителем в команде Джан Пьеро Гасперини и успел провести более 40 поединков.

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