"У нас сложная ситуация с отпуском в этот раз, как и всегда. У Руслана операция, и потом ему 2 недели нельзя абсолютно никаких нагрузок…

Малиновский может быть прооперирован в ближайшие дни – стали известны сроки восстановления хавбека сборной Украины

В море тоже плавать нельзя. В общем, не знаю, как нам быть со всеми этими переездами, чемоданами и Оливией (дочь Малиновских — прим. "Футбол 24"). Это все ложится на мои плечи, поэтому куда, когда и как мы поедем – еще неизвестно. Но на что ни пойдешь ради карьеры и здоровья любимого мужа", – написала Роксана Малиновская в своем Instagram.

Напомним, Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце – это повреждение связано с грыжей. Примерное восстановление после операции займет около 40 дней. Таким образом, Руслан сможет вернуться в футбол в середине августа. К слову, новый сезон в Серии А стартует 22 августа.

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