Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский планирует избавиться от давней болячки и вернуться к началу старта Серии А.

Украинский легионер Аталанты Руслан Малиновский может уже в ближайшее время лечь на хирургический стол, сообщает Tutto Atalanta со ссылкой на L'Eco di Bergamo.

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Решение о хирургическом вмешательстве 28-летний игрок примет в ближайшие дни. Примерное восстановление после операции займет около 40 дней. Таким образом Руслан сможет вернуться в футбол в середине августа. К слову, новый сезон в Серии А стартует 22 августа.

Напомним, Малиновский сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии. Перед этой встречей он почувствовал сильную боль в приводящей мышце – это повреждение связано с грыжей.

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