"У нас складна ситуація з відпусткою цього разу, як і завжди. У Руслана операція, і потім йому 2 тижні не можна абсолютно ніяких навантажень...

Маліновський може бути прооперований у найближчі дні – стали відомі терміни відновлення хавбека збірної України

В морі теж плавати не можна. Загалом, не знаю, як нам бути з усіма цими переїздами, валізами і Олівією (донька Маліновських – прим. "Футбол 24"). Це все лягає на мої плечі, тому куди, коли і як ми поїдемо – ще невідомо. Але на що не підеш заради кар'єри і здоров'я улюбленого чоловіка", – написала Роксана Маліновська у своєму Instagram.

Нагадаємо, Маліновський зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії. Перед цією зустріччю він відчув сильний біль у привідному м'язі – це пошкодження пов'язано з грижею. Приблизне відновлення після операції займе близько 40 днів. Таким чином, Руслан зможе повернутися у футбол в середині серпня. До слова, новий сезон в Серії А стартує 22 серпня.

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