Полузащитник Марселя и сборной Украины выбирает среди нескольких возможных вариантов продолжения карьеры. Один из них – чемпионат Саудовской Аравии.

"Клуб, который в последнее время ассоциировался с Малиновским, – это был, в первую очередь, Торино. Говорят, Юрич давно за ним следил, это игрок его концепции.

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По моей информации, у Малиновского есть предложения из Турции и Саудовской Аравии. Но есть понимание, что Турция – это билет в один конец. Саудовская Аравия – это мы зарабатываем на пенсию с улыбкой. Самые конкретные, интересные предложения – это Серия А и АПЛ", – заявил Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

Напомним, сегодня, 11 августа, наставник Марселя Марселино Гарсия Тораль подтвердил, что полузащитник сборной Украины может покинуть клуб. Основными кандидатами на подписание украинца считали Торино и Бешикташ.

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