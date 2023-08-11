Марсель после смены тренера не рассчитывает на Малиновского. По сообщениям прессы, украинец готовится к возвращению в Серию А с трансфером в Торино. Однако президент клуба опроверг такую информацию.

Бешикташ настаивает на трансфере Малиновского – у хавбека сборной Украины есть другой приоритет

"Я не знаю, откуда взялись слухи о Руслане Малиновском. Могу гарантировать, что его нет в списке наших потенциальных новичков. Мы никогда не вели переговоры с Марселем по трансферу украинца", – заявил Урбано Кайро.

Напомним, Малиновский перешел в Марсель из Аталанты за 10 млн евро. Его контракт с французами действует до 30 июня 2026 года. Руслана не включили в заявку на Лигу чемпионов, из-за чего он пропустил матч с Панатинаикосом.