Львовский клуб перед стартом в УПЛ может потерять одного из тренеров команды.

Остап Маркевич, который работал ассистентом в тренерском штабе своего отца Мирона Маркевича, покинул Украину, сообщает "ТаТоТаке".

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По информации источника, 46-летний специалист физически не работает в Карпатах с середины мая. Отмечается, что с большой вероятностью сотрудничество Карпат с Маркевичем-младшим будет прервано.

Напомним, после начала полномасштабной войны Остап, который в то время тренировал Мариуполь, оставил команду в Турции и улетел к семье в Испанию. Впоследствии он возглавлял второлиговую польскую команду Стенжица, откуда летом 2023 года перешел в Карпаты.

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