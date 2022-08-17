Іспанський латераль Серхіо Регілон може перейти в Серію А, оскільки в Тоттенхемі на нього не розраховують.

Руслан Маліновський – головний кандидат на трансфер з Аталанти, повідомляє Calcio Atalanta з посиланням на TuttoSport. Українець хоче постійно грати та бути лідером команди, але бергамаски вже купили йому в конкуренти Бога та Лукмана. Маліновського торгує Тоттенхем.

Тоттенхем став головним претендентом на Маліновського

Переговори між Аталантою і Тоттенхемом не обмежуються Русланом. Як повідомляє джерело, Аталанта зацікавлена в трансфері Серхіо Регілона. Після продажу Гозенса бергамаски залишилися з одним профільним лівим латералем (Руджері). Тому Гасперіні шукає варіанти підсилення.

Регілон потрапив у немилість Антоніо Конте – італійський наставник не розраховує на Серхіо. Тоттенхем намагається продати іспанця, але не збирається відпускати його дешево. Два роки тому "шпори" купили Регілона в Реала за 30 мільйонів євро.