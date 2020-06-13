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Мальдини уговорил защитника Лиона перейти в Милан - известна дата медосмотра

16:47 37 Читати українською
Мальдини уговорил защитника Лиона перейти в Милан - известна дата медосмотра
Пьер Калюлю / фото: Лион

Юный защитник французского Лиона Пьер Калюлю близок к переходу в итальянский Милан.

Технический директор "росонери" Паоло Мальдини окончательно убедил 20-летнего француза перебраться в Серию А, сообщает L'Équipe. На игрока также претендовала Бавария.

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Отмечается, что срок соглашения Калюлю с Лионом завершается этим летом, поэтому Милану игрок достанется бесплатно. В понедельник футболист должен пройти медосмотр для своего нового клуба.

К слову, Калюлю еще не сыграл за первую команду Лиона ни одного матча, выступая лишь за молодежку и резервный состав "ткачей", где носил капитанскую повязку. Также в активе игрока 20 матчей за юношеские сборные Франции разных возрастов.

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Паоло Мальдини Пьер Калюлю Пьер Калюлю Милан Милан Лион Лион Италия
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