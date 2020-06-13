Мальдіні вмовив захисника Ліона перейти в Мілан – відома дата медогляду

Юний захисник французького Ліона П'єр Калюлю близький до переходу в італійський Мілан.

Технічний директор "росонері" Паоло Мальдіні остаточно переконав 20-річного француза перебратися в Серію А, повідомляє L'Équipe. На гравця також претендувала Баварія.

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Зазначається, що термін угоди Калюлю з Ліоном завершується цього літа, тому Мілану гравець дістанеться безкоштовно. В понеділок футболіст повинен пройти медогляд для свого нового клубу.

До слова, Калюлю ще не зіграв за першу команду Ліона жодного матчу, виступаючи лише за молодіжку і резервний склад "ткачів", де носив капітанську пов'язку. Також в активі гравця 20 матчів за юнацькі збірні Франції різного віку.

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