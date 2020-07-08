Мальдини сомневается относительно своего будущего в Милане

Директор по стратегическому развитию итальянского Милана Паоло Мальдини не имеет уверенности относительно дальнейшей работы в родном клубе.

"Я не знаю, будет ли для меня место в будущем Милана.

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В данный момент я хочу дойти до конца сезона в положительном русле, поскольку у нас еще много игр, и мы способны на хорошие результаты, а уже тогда сможем определиться относительно нашего будущего. Хочу ли я остаться в Милане? Этот вопрос сложный. Моя связь с Миланом никогда не будет обсуждаться", – заявил функционер в комментарии DAZN.

Напомним, что слухи об уходе Мальдини с должности усилились на фоне информации о приглашении на Сан-Сиро Ральфа Рангника. Немецкий специалист собирается совмещать должности главного тренера и спортивного директора, поэтому легендарный итальянец останется без работы.

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