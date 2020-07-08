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Мальдіні має сумніви щодо свого майбутнього в Мілані

15:10 - Читать на русском
Мальдіні має сумніви щодо свого майбутнього в Мілані
Паоло Мальдіні / LaPresse

Директор зі стратегічного розвитку італійського Мілана Паоло Мальдіні не має певності щодо подальшої роботи в рідному клубі.

"Я не знаю, чи для мене буде місце в майбутньому Мілана.

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Наразі я хочу дійти до кінця сезону в позитивному руслі, оскільки в нас ще багато ігор, і ми здатні на хороші результати, а вже тоді зможемо визначитися щодо нашого майбутнього. Чи хочу я залишитися у Мілані? Це запитання складне. Мій зв'язок із Міланом ніколи не обговорюватиметься", – заявив функціонер у коментарі DAZN.

Нагадаємо, що чутки про відхід Мальдіні з посади посилились на фоні інформації про запрошення на Сан-Сіро Ральфа Рангніка. Німецький фахівець збирається поєднувати посади головного тренера та спортивного директора, тому легендарний італієць залишиться без роботи.

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Мілан Мілан Італія Паоло Мальдіні
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