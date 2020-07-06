Рангник получит в Милане две должности – Мальдини уже предложили новую роль

После завершения сезона в Милане произойдут изменения в тренерском штабе и менеджменте клуба.

Приход немецкого специалиста Ральфа Рангника в Милан практически решенное дело, утверждает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

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По информации издания, Рангник будет главным тренером и техническим директором Милана. Айвен Газидис уже сообщил Мальдини о назначении немца. Паоло предложили стать послом клуба.

Напомним, последним местом работы Рангника был РБ Лейпциг в сезоне 2018/19. Клуб занял третье место в Бундеслиге, "передав" команду Юлиану Нагельсманну. В последнее время Ральф был руководителем отдела спорта и развития футбола в спортивной дирекции компании Red Bull.

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