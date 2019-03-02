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Малага вырвала ничью у Кордобы после выхода Селезнева на замену – украинец упустил роскошный шанс

22:10 37 Читати українською
Малага вырвала ничью у Кордобы после выхода Селезнева на замену – украинец упустил роскошный шанс
Евгений Селезнев / Малага

Украинский форвард Евгений Селезнев помог Малаге спастись от поражения в 28 туре Сегунды, хотя и не забил.

Малага расписала 5-ю ничью за 6 последних матчей испанской Сегунды. Уже в компенсированное время "анчоусы" сравняли счет на поле Кордобы – 1:1. Имея в активе 50 очков после 28 туров, команда Евгения Селезнева идет на 4 месте рядом с Альбасете Романа Зозули.

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Евгений начал игру в запасе, а на 65-й минуте вышел на замену. За отведенное время форвард дважды неточно пробил по воротам соперника. Сначала послал мяч слишком высоко с линии штрафной, а через 8 минут отличился фейлом, не сумев попасть в пустой угол. Селезнев добивал мяч после удара партнера и сейва голкипера. Также он отдал 6 передач, половина из которых были точными, и выиграл 2 единобортсва из 3.

Карта передач (квадраты) и ударов (круги) Селезнева:

Статистика Евгения Селезнева:

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Украинцы за рубежом Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Испания
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