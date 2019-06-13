Бланко Лещук не помог Малаге в первом полуфинале плей-офф за путевку в Примеру против Депортиво

Депортиво из Ла-Коруньи переиграл Малагу (4:2) в первом матче 1/2 финала плей-офф за место в испанской Ла Лиге на следующий сезон.

Испания, плей-офф за место в Ла Лиге

1/2 финала, первый матч

Депортиво – Малага – 4:2

Голы: Фернандес, 21 (пенальти), 63, Педро, 56, Борха, 78 – Эрнандес, 18, Онтиверос, 37

Первыми счет открыли игроки Малаги, когда Эрнандес на 18-й минуте головой удачно замкнул навес с левого фланга. Но уже три минуты спустя Фернандес уверенно реализовал пенальти и восстановил паритет. Однако, на перерыв лидерами ушли "анчоусы". Это Онтиверос невероятным диагональным ударом как из пушки отправил мяч в верхний угол.

Тем не менее, во втором тайме Депор сотворил камбэк. Сначала Педро вовремя среагировал на прострел слева, а Фернандес оформил дубль, когда точно пробил головой почти с линии ворот. Точку в поединке на 78-й минуте поставил Борха, неожиданно для кипера Малаги пробивший в ближнюю шестерку с угла штрафной. Итак, 4:2 – в пользу Депортиво.

Отметим, что форвард гостей Густаво Бланко Лещук провел на поле все 90 минут, а еще одна бывшая звезда УПЛ Евгений Селезнев в который раз не попал в заявку.

Ответный матч на Ла Росаледе состоится 15 июня. Зато в четверг состоится второй полуфинал, в котором Альбасете украинца Романа Зозули сыграет против Мальорки на выезде.