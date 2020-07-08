Максимов проспал всю игру на скамейке – откровения ассистента, подсыпавшего снотворное финалисту Кубка Украины

Геннадий Жилкин, который работал в тренерском штабе Юрия Максимова в донецком Металлурге, Оболони, Кривбассе и Мордовии, вспомнил забавный момент из карьеры нынешнего финалиста Кубка Украины.

"Это произошло в сезоне 2012/13 во время работы в донецком Металлурге. Нам надо было играть в Кривом Роге и я заметил, как главный тренер не на шутку разволновался. Чем меньше времени оставалось до матча, тем больше волнение это усиливалось. Своего максимума оно стало достигать по дороге в Кривой Рог. После приезда на место я подошел к врачу клуба и говорю: "Надо что-то делать, а то Максимова уже изрядно трясет".

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У эскулапа Металлурга я взял три таблетки, во время предматчевой разминки команды незаметно подсыпал их в капучино, который мой коллега очень любит. Из-за густой пенки дополнительного содержания в стаканчике видно не было. Снотворное вскоре начало действовать, как только Юрий Максимов сел на тренерскую скамейку. После этого он, можно сказать, всю игру на ней и проспал. Лишь когда на четвертой компенсированной ко второму тайму минуте в наши ворота был назначен пенальти, он пришел в себя. Встав со скамейки, спросил: "Как сыграли?". Я отвечаю: "1:1". Кивнув головой, он медленно побрел в раздевалку", – цитирует Жилкина Ua-football.

К слову, уже сегодня Ворскла под руководством Максимова сыграет финал Кубка Украины против Динамо. Начало матча – в 21:30.

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