Максимов проспав всю гру на лаві – відверте зізнання асистента, який підсипав снодійне фіналісту Кубка України

Геннадій Жилкін, який працював у тренерському штабі Юрія Максимова в донецькому Металурзі, Оболоні, Кривбасі та Мордовії, пригадав кумедний момент з кар'єри нинішнього фіналіста Кубка України.

"Це сталося в сезоні 2012/13 під час роботи в донецькому Металурзі. Нам треба було грати в Кривому Розі і я помітив, як головний тренер не на жарт розхвилювався. Чим менше часу залишалося до матчу, тим більше хвилювання це посилювалося. Свого максимуму воно стало досягати по дорозі до Кривого Рогу. Після приїзду на місце я підійшов до лікаря клубу і кажу: "Треба щось робити, а то Максимова вже неабияк колотить".

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В ескулапа Металурга я взяв три таблетки, під час передматчевої розминки команди непомітно підсипав їх у капучіно, який мій колега дуже любить. Через густу пінку додаткового вмісту в стаканчику видно не було. Снодійне незабаром почало діяти, щойно Юрій Максимов сів на тренерську лавку. Після цього він, можна сказати, всю гру на ній і проспав. Лише коли на четвертій компенсованій до другого тайму хвилині в наші ворота призначили пенальті, він прийшов до тями. Вставши з лави, запитав: "Як зіграли?". Я відповідаю: "1:1". Кивнувши головою, він повільно побрів в роздягальню", – цитує Жилкіна Ua-football.

До слова, вже сьогодні Ворскла під керівництвом Максимова зіграє фінал Кубка України проти Динамо. Початок матчу – о 21:30.

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