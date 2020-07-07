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"Динамо есть Динамо, однако и мы не хотим быть мальчиками для битья": Максимов оценил шансы Ворсклы в финале Кубка

16:39 - Читати українською
"Динамо есть Динамо, однако и мы не хотим быть мальчиками для битья": Максимов оценил шансы Ворсклы в финале Кубка
Юрий Максимов / Сайт Ворсклы

Главный тренер Ворсклы Юрий Максимов заверил, что его команда даст достойный бой Динамо в финале Кубка Украины.

 

"Привык смотреть на вещи реально. Тот факт, что мы пробились в финал и попали на этот праздник, уже свидетельствует о том, что команда прыгнула выше головы. Еще вчера мы шли на последнем месте в чемпионате и мечтали удержаться в Премьер-лиге , а теперь можем реально замахнуться на еврокубки. Это само по себе большое достижение, а что будет дальше – покажет время.

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Динамо есть Динамо, однако и мы не хотим быть мальчиками для битья. Так иногда случается: сильнее выглядит одна команда, а побеждает другая. Ведь обыграла же Ворскла в 2009-м в финале Шахтер...", – сказал Максимов в интервью официальному сайту Динамо.

Напомним, киевляне встретятся с Ворсклой уже завтра, 8 июля, в финале Кубка Украины. Матч состоится на ОСК Металлист, начало в 21:30.

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