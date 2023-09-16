"Если бы я не видел потенциал в этой команде, я бы сюда не пришел. У меня была хорошая должность в хорошей команде, замечательный президент. Я про Звягель и Геннадия Буткевича. Меня устраивало все.

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И я все это оставил ради СК Днепр-1, ради именно этой команды. Не так уж и просто было это сделать, как может кому-то показаться, но от таких предложений не отказываются. Мне уже нечего и некому доказывать, я не молодой тренер, но у меня есть желание достичь высоких результатов. И с СК Днепр-1 это возможно.

Да, СК Днепр-1 – это не тот славный Днепр, что был, но так или иначе все ассоциируют новый клуб со старым, поэтому нужно держать планку. Клуб новый, но амбициозный.

И Днепр для меня город совсем не чужой. В свое время, в начале 90-х, я здесь играл. Воспоминания о тех временах только положительные", – сказал Максимов в комментарии Sport-Express.

Напомним, после 6-ти туров СК Днепр-1 идет в турнирной таблице УПЛ с 5-ю очками на одиннадцатой строчке (имея 2 игры в запасе).

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