"Несмотря на то, что по Днепру, к сожалению, время от времени прилетает – база, тренировочные поля, стадион, все целое, все функционирует. С инфраструктурой проблем нет.

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Команда после длительного времени пребывания в Ужгороде, наконец, вернулась в родной город, и это – безусловный плюс. Не надо постоянно двигаться, подстраиваться, тренироваться то на одном поле, то на другом. Но... Есть и минусы. Сейчас игроки немного подавлены, скажем так.

Моя задача – тренировать. Сформировать новую команду. Дать необходимый результат. Какой? По итогам чемпионата пробиться в еврокубки. Такую задачу озвучили мне перед подписанием контракта", – сказал Максимов в комментарии Sport-Express.

Напомним, 54-летнему специалисту придется вытаскивать СК Днепр-1 из кризиса после ухода Александра Кучера. После 6-ти туров команда идет в турнирной таблице УПЛ с 5-ю очками на одиннадцатой строчке (имея 2 игры в запасе).

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