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Макси Лопес признался, что простил Икарди – форвард ПСЖ отбил у него жену

09:50 101 Читати українською
Макси Лопес признался, что простил Икарди – форвард ПСЖ отбил у него жену

Бывший нападающий Барселоны, Милана и Сампдории Макси Лопес рассказал, что больше не обижается на Мауро Икарди, который в свое время отбил у 35-летнего аргентинца жену.

"Я простил Икарди, у меня нет с ним проблем. Моя цель в жизни – это подарить счастье своим детям. Все остальное уже в прошлом. Эту страница я давно перевернул, меня это больше не беспокоит", – цитирует Лопеса Football Italia.

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Напомним, бывшая жена Лопеса Ванда Нара покинули его и начала встречаться с Икарди, за которого впоследствии вышла замуж. Макси Лопес и Ванда Нара имеют трех общих детей, которые сейчас живут со своей матерью и форвардом ПСЖ.

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Мир Мауро Икарди Мауро Икарди Ванда Нара Макси Лопес Макси Лопес
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