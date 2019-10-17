Максі Лопес зізнався, що пробачив Ікарді – форвард ПСЖ відбив у нього дружину

Колишній нападник Барселони, Мілана та Сампдорії Максі Лопес розповів, що більше не ображається на Мауро Ікарді, який свого часу відбив у 35-річного аргентинця дружину.

"Я пробачив Мауро Ікарді, у мене немає з ним проблем. Моя мета в житті – це подарувати щастя своїм дітям. Все інше вже в минулому. Цю сторінку я давно перевернув, мене це більше не турбує", – цитує Лопеса Football Italia.

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Нагадаємо, колишня дружина Лопеса Ванда Нара покинула його і почала зустрічатися з Мауро Ікарді, за якого згодом вийшла заміж. Максі Лопес та Ванда Нара мають трьох спільних дітей, які нині живуть зі своєю матір'ю та форвардом ПСЖ.

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