В воскресенье, 13 ноября, завершился 15 тур французской Лиги 1. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 15 тур

Брест – Труа – 2:1

Голы: дель Кастильо, 55 (пен), Мунье, 77 (пен) – Шардонне, 60 (авт)

Удаление: Бальде, 80 (Труа)

Лилль – Анже – 1:0

Гол: Джало, 36

Удаление: Балеба, 74 (Лилль)

Монпелье – Реймс – 1:1

Голы: Делайе, 90+1 – Мунеци, 87

Нант – Аяччо – 2:2

Голы: Бла, 70, Симон, 89 – Белайли, 57 (пен), Амума, 66

Страсбур – Лорьян – 1:1

Голы: Диалло, 87 – Моффи, 5

Монако – Марсель – 2:3

Голы: Бен-Йеддер, 45 (пен), Фолланд, 73 – Санчес, 35, Верету, 84, Колашинац, 90+8

В центральном поединке встречались Монако и Марсель, которые расположились сразу за топ-3. Счет на 35-й минуте открыли гости. Алексис Санчес классно исполнил штрафной удар. Монегаски отыгрались перед перерывом благодаря реализованному пенальти. Результативный удар в активе Бен-Йеддера, исполнившего "паненку".

Божественный пас Месси и гол Мбаппе в видеообзоре погрома от ПСЖ

Во втором тайме травмировался Амин Харит, попавший в заявку сборной Марокко на ЧМ-2022. Хавбек был заменен, а все выглядело очень неприятно. Подозрение на серьезную травму колена и длительное отсутствие. О Мундиале можно забыть.

Спустя несколько минут Монако вышел вперед – отличился Кевин Фолланд, который оказался перед Пау Лопесом и переиграл кипера Марселя. Провансальцы отыгрались благодаря точному удару Верету, которому ассистировал Пайе (ветеран вышел вместо травмированного Харита).

Марсель вырвал победу на 90+8 минуте. Пайе исполнил штрафной, а подачу замкнул Колашинац. Команда Тудора выгрызла три очка!

В других матчах воскресенья Лилль Паулу Фонсеки и Исмаили минимально справился с Анже, а Брест тоже с разницей в один гол обыграл Труа благодаря двум пенальти. Еще три поединка (Страсбур – Лорьян, Монпелье – Реймс и Нант – Аяччо) завершились вничью.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ФРАНЦИИ