Еммануель Макрон відвідає Катар, якщо збірна Франції дійде до півфіналу ЧС-2022.

Президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати чемпіонат світу в Катарі, якщо національна збірна вийде до півфіналу турніру. Про це повідомляє L'Equipe.

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Джерело зазначає, що цю інформацію Єлисейський палац повідомив декількома ЗМІ.

Збірна Франції зіграє у групі з Австралією, Данією та Тунісом. Раніше головний тренер команди Дідьє Дешам заявив, що головна мета для його команди – вихід у плей-офф.

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