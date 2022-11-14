Макрон відвідає ЧС-2022, якщо Франція дійде до певної стадії
18:09 - Читать на русском
Еммануель Макрон відвідає Катар, якщо збірна Франції дійде до півфіналу ЧС-2022.
Президент Франції Еммануель Макрон має намір відвідати чемпіонат світу в Катарі, якщо національна збірна вийде до півфіналу турніру. Про це повідомляє L'Equipe.
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Джерело зазначає, що цю інформацію Єлисейський палац повідомив декількома ЗМІ.
Збірна Франції зіграє у групі з Австралією, Данією та Тунісом. Раніше головний тренер команди Дідьє Дешам заявив, що головна мета для його команди – вихід у плей-офф.
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