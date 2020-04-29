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Макрон давит на соседние страны с целью досрочного завершения сезона, – Le Parisien

29 апреля 23:25 38 Читати українською
Макрон давит на соседние страны с целью досрочного завершения сезона, – Le Parisien
Эммануэль Макрон / AFP

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы ведущие европейские чемпионаты последовали примеру французской Лиги 1 и решили не доигрывать сезон 2019/20 из-за пандемии коронавируса.

Хозяин Елисейского дворца хочет, чтобы первенства Англии, Испании, Италии и Германии последовали примеру Франции и досрочно завершили соревнования, сообщает Le Parisien.

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Министр спорта Франции Роксана Марасиняню уже провела переговоры с итальянским и немецким коллегами, пытаясь их убедить в необходимости гармонизировать борьбу с пандемией. На четверг она запланировала разговор с министром спорта Испании. Кроме того, сам президент Макрон уже звонил руководителям соседних стран с предложение досрочно завершить местные первенства.

Напомним, что во вторник премьер-министр Франции Эдуар Филипп настоял на завершении соревнований в Лигах 1 и 2 из-за карантинных ограничений. Массовые мероприятия на территории республики отменены до сентября.

Франция имеет 3 сценария определения итоговой таблицы – один из них поражает и дарит Динамо прецедент с шансом на ЛЧ

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Серия А коронавирус Франция Бундеслига АПЛ Эммануэль Макрон Ла Лига
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