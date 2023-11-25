Ключевой матч для Зари в нынешнем розыгрыше еврокубков. Осечка просто недопустима – израильтян необходимо побеждать, и желательно с разницей в 2-3 гола. После поражения в первой встрече (1:3) луганчане пропустили Маккаби на вторую строчку, отстав на два очка, а уже через пять дней предстоит сыграть с Гентом на выезде.

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Откровенно говоря, шансы на евровесну очень низкие, однако в случае неудачи с тель-авивцами придется окончательно переключаться на УПЛ (там, кстати, продолжается борьба за выживание). И именно в такой ответственный момент руководство клуба решило сменить тренера – вместо Валерия Кривенцова команду возглавил даже не ассистент Младен Бартулович, а спортдир Юрий Коваль.

Обидно, ведь на третий месяц работы команда Валерия Кривенцова начала демонстрировать признаки прогресса. Они не были заметны по результатам, но статистика и тактические обзоры давали понять – все не так и плохо. Обидно, что это "не так и много" вылилось в поражение от Маккаби в первой встрече. По цифрам, по количеству и остроте моментов Заря держалась на равных.

К сожалению, с обороной у "черно-белых" большие проблемы, а особенно серьезные они в аспекте контроля подач. Израильтяне забили после них все свои три гола, а еще два прилетели в дальнейшем матче с ЛНЗ. Возникали вопросы и к игре Турбаевского – несмотря на значительное количество сейвов, Никита пропускает много простеньких голов.

Трудно понять, какой будет Заря теперь. У Юрия Коваля не было времени подготовиться к ЛНЗ, да и целой недели мало для качественного улучшения ситуации. Прямо сейчас луганчане находятся в максимально уязвимой позиции.

Чего-то нового о Маккаби сказать нельзя, ведь чемпионат Израиля приостановили. Матч с Зарей не удивил ничем – если хотите понять нюансы игры тель-авивцев, то можете прочитать предыдущий анонс. Если же коротко, то коллектив имеет кучу техничных футболистов, исповедует атакующий стиль, забивает в каждом матче, но имеет серьезные проблемы с дисциплиной в обороне.

Луганчане в первом поединке показали, что ничего страшного в этом Маккаби нет. Нужно просто внимательнее обороняться, а моменты будут. Остается надеяться, что подопечные Юрия Коваля их реализуют.

Кадровая ситуация

Травмированы: Бутко, Вантух (Заря)

Дисквалифицированные: –

Ориентировочные составы на матч Маккаби Тель-Авив – Заря

Маккаби Тель-Авив: Тененбаум – Масон, Биттон, Саборит, Ревиво – ван Оверим, Перец, Кониховски – Битон, Захави, Милсон

Заря: Турбаевский – Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын – Яцык – Кирюханцев, Нагнойный, Мишнев, Алефиренко – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – тотал больше 2,5

Последние результаты Зари и кадровые решения клуба не добавляют веры в успех. По правде говоря, все указывает на повторение фиаско – и на этот раз израильтяне могут победить увереннее. Впрочем, стоит на забывать, что после 7 октября наш соперник провел всего два матча, причем после последнего прошло семь дней.

Это значит, что у Маккаби есть проблемы с игровым тонусом, а значит будет больше ошибок и меньше стабильности. А у луганчан, при всех проблемах, не такой уж и ужасный состав – наказывать соперника есть кому (тем более, в состав вернулся Герреро). Учитывая эти факторы, мы поставим на тотал больше 2,5.

А вот от прогноза на конкретный результат позвольте воздержаться.

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