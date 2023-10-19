Поединку в Брюсселе 16 октября предшествовал страшный теракт. Радикальный исламист застрелил женщину и двух фанатов сборной Швеции, приехавших поддержать любимцев.

Ирландия должна проиграть Нидерландам, чтобы претендовать на выход на Евро-2024 – безумное расписание с подачи УЕФА

Команды узнали о трагедии только в перерыве, когда счет был 1:1. Игроки сборной Швеции отказались выходить на второй тайм, а бельгийцы поддержали коллег. Сегодня УЕФА принял окончательное решение по матчу. Доиграть встречу на следующий день было невозможно, а окон для переноса не осталось, поэтому счет первого тайма считается финальным, вся статистика переносится в таблицу.

Такой вердикт не влияет на ключевые вопросы в группе F. Бельгия и Австрия заранее забрали две путевки в финальную стадию Евро-2024, а вот Швеция потеряла все шансы.

Евро-2024, отбор: матч Бельгия – Швеция не доиграли из-за теракта, Нидерланды с двумя пенальти выиграли битву за 2 место