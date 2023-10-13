Наставник луганчан Валерий Кривенцов рассказал о подготовке к матчу 3-го тура ЛК против израильтян.

"Мы переписываемся с УЕФА. Мы предложили им сыграть в Люблине.

"Это не наша история": наставник Зари нашел негатив в победе, которая вывела команду в четвертьфинал Кубка Украины

Но в Израиле сейчас есть запрет выезда граждан за границу. Как они смогут выехать? Вот вопрос. Пока что мы ничего не знаем", – цитирует Кривенцова Sportarena.

Напомним, 26 октября должен состояться поединок 3-го тура Лиги конференций между Маккаби Тель-Авив и Зарей. Израиль сейчас находится в состоянии войны, поэтому не сможет принять футбольный поединок.

К слову, после 2-х туров лидируют в турнирной таблице группы D с четырьмя пунктами Гент и Заря, у Маккаби 3 балла, Брейдаблик пока без очков.

Лига конференций: Гент возглавил группу Зари, обидчик Динамо сенсационно проиграл, неудача Михайличенко с аутсайдером