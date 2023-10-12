"Мариуполь нужно похвалить за то, как они надежно играли в обороне. Только в последние минуты они рискнули и начали попытаться отыграться. Игра была под нашим контролем. Доволен результатом, учитывая ротацию и количество матчей перед этой игрой. Многие себя хорошо проявили. Рад за Олега Данченко, что он вернулся и провел первый полный поединок, рад за Викентия Волошина, что он забил очень важный гол.

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В целом отношение игроков меня устраивает, но очень много ошибок в простых ситуациях. Если мы хотим двигаться вперед и бороться за серьезные места, нужно от таких ошибок избавляться.

Я всегда говорю команде одно и то же – забили гол, нельзя останавливаться. Обороняться – это не наша история. Надо забивать второй гол, третий. Нужно чтобы игроки демонстрировали свои лучшие качества. Не всегда это выходит, но это уже другой вопрос", – цитирует Кривенцова пресс-служба Зари.

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