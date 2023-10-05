В четверг, 5 октября, состоялись матчи 2 тура Лиги конференций 2023/24. Счета и обзор поединков в группах A, B, C и D читайте на "Футбол 24".

Лига конференций 2023/24, 2-й тур

Группа A

Клаксвик – Лилль – 0:0

Олимпия Любляна – Слован Братислава – 0:1

Гол: Чаврич, 55 (пен)

Нереализованный пенальти: Вайсс, 28

Группа B

Гент – Маккаби Тель-Авив – 2:0

Голы: Тиссаудали, 39, 90+2 (пен)

Группа С

Балкани – Динамо Загреб – 2:0

Голы: Крюэзиу, 44, Хамиди, 83

Группа D

Бешикташ – Лугано – 2:3

Голы: Абубакар, 38, 52 – Алиседа, 81, Влади, 86, Байи, 90 (авт)

Брюгге – Буде-Глимт – 0:1

Гол: Ванакен, 21

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В группе А Лилль Паулу Фонсеки потерял очки на Фаререх, разыграв нулевую ничью с Клаксвиком. В другом матче квартета братиславский Слован на выезде обыграл Олимпию Любляна. Словаки дважды били пенальти – Вайсс в первом тайме свой шанс не использовал, а после перерыва Чаврич вывел гостей вперед. В составе Слована весь матч отыграл Джаба Канкава – бывший лидер Днепра.

Богдан Михайличенко вышел в старте Динамо Загреб, но его команда перед свистком на перерыв пропустила от косовского Балкани. Украинец с партнерами не выдержал офсайдную линию, а Крюэзиу выбежал на свидание с кипером и открыл счет. VAR подтвердил легитимность взятия ворот. В конце игры Балкани забил еще раз – ужасной игрой Шутало в обороне воспользовался Хамиди. 2:0 – косовары набрали первые очки в групповом турнире.

В группе Зари Гент принимал Маккаби Тель-Авив. Тарик Тиссаудали в конце первого тайма реализовал выход один на один и вывел бельгийцев вперед. На последних минутах "буйволы" забили еще раз. Гент и Заря, обыгравшая Брейдаблик, с четырьмя очками возглавляют квартет B.

Бешикташ в суперматче не удержал победу над Лугано в группе D, имея преимущество в два гола. Сначала Абубакар классным ударом головой открыл счет. После перерыва камерунец оформил дубль, воспользовавшись ошибкой соперников. Бешикташ, в последнем раунде квалификации выбивший Динамо, не удержал даже ничью. В последние 10 минут случилась драма. Сначала Лугано сравнял счет, а на 90-й минуте автогол Эрика Байи принес швейцарцам удивительную победу!

В другом матче этой группы Брюгге минимально обыграл Буде-Глимт. Ванакен отличился, замкнув ударом в касание с 11 метров прострел с правого фланга.

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