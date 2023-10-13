Наставник луганців Валерій Кривенцов розповів про підготовку до матчу 3-го туру ЛК проти ізраїльтян.

"Ми листуємося з УЄФА. Ми запропонували їм зіграти в Любліні.

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Але в Ізраїлі зараз є заборона виїзду громадян за кордон. Як вони зможуть виїхати? Ось питання. Поки що ми нічого не знаємо", – цитує Кривенцова Sportarena.

Нагадаємо, 26 жовтня має відбутись поєдинок 3-го туру Ліги конференцій між Маккабі Тель-Авів і Зорею. Ізраїль нині перебуває у стані війни, тож не зможе прийняти футбольний поєдинок.

До слова, після 2-х турів лідирують у турнірній таблиці групи D з чотирма пунктами Гент і Зоря, в Маккабі 3 бали, Брейдаблік поки без очок.

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